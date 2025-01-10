Güneyde kuş gribinden ilk ölüm

43 yaşındaki Kıbrıslı Rum kuş gribinden öldü, yoğun bakımda 5, servislerde tedavi gören yüzlerce kişi var...

Çeşitli enfeksiyonların hüküm sürdüğü Kıbrıs’ın güneyinde, son günlerde Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un dün A tipi gripten (kuş gribi) hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre 43 yaşındaki erkek hastanın kuş gribinden öldüğünü doğrulayan Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, halen devlet hastanelerinin yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 5, diğer servislerde tedavi görenlerin ise “yüzlerce” olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım servislerinde tedavi gören 5 kişiden 2’sinin Lefkoşa, 2’sinin Limasol ve birinin de Larnaka’da olduğunu söyleyen Harilau, mevsimsel enfeksiyonların artarak devam ettiğini, çok sayıdaki hastanın acil servislere başvurduğunu anlattı. Harilau şu anda devlet hastanelerinin doluluk oranının yüzde 90’ı aştığını, sadece Makarios Hastanesi’ndeki doluluğun yüzde 60’larda olduğunu söyledi. Haralambos Harilau koronavirüs vakalarında artış yaşandığını ancak durumun yönetilebilir olduğunu belirtti.

Fileleftheros gripten ölen kişi sayısının 3 olduğunu bildirdi ancak detay vermedi.