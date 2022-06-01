Güneyde Koronavirüs maskesi ile banka soygunu

Larnaka’ya bağlı Kiti’de bir banka şubesi maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

Kıbrıs radyosu soygunun bu sabah, koronavirüs maskesi takan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Koronavirüs maskeli erkek olduğu anlaşılan ve elinde henüz tanımlanamayan bir şey tuttuğu bilgisi verilen kişi soygunu saat 10.40’ta gerçekleştirdi. Soyguncu şubenin veznesinden, henüz açıklanmayan miktardaki parayı alıp yaya olarak kaçtı. Olay yerini kordon altına alan Larnaka polisi araştırmalarını sürdürüyor.