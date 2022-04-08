Güneyde kısıtlayıcı tedbirlerde yeni gevşemeler



Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 pandemisi ile mücadelede kısıtlamaları hafifletmek için yeni tedbirler Kıbrıs Sağlık Bakanı Michael Hadjipantelas tarafından açıklandı.



Bakanın açıklamalarına göre, Bakanlar Kurulu, 11 Nisan’dan itibaren diğer hususların yanı sıra, huzurevleri, kapalı yapılar, hastaneler, tıp merkezleri ve sağlık profesyonelleri dışındaki işyerlerinde zorunlu olarak koruyucu maske kullanımının ve işyerlerinde ‘safe pass’ uygulanmasının kaldırılmasına karar verdi.



Aynı tarih itibarıyla halka hizmet veren işletmeler ile devlet ve kamu sektörü hizmet birimlerinde, arkeolojik alanlar, müzeler, görsel sanatlar siteleri ve galeriler, inşaat ve şantiyelerde, çiftçi pazarları, çarşılar ve panayırlarda “safepass” uygulaması kaldırıldı.



Ayrıca 11 Nisandan itibaren tiyatro, sinema ve oditoryumlardaki doluluk oranları da %100’e çıkarılırken, özel ve kamu sektörü kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde %25 oranında uzaktan çalışma tavsiye ediliyor.



Tedbirleri açıklayan Hadjipantelas, “Hepimizin bireysel sorumluluk ve sorumlu davranış sergilemesi zorunlu. Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin talimatlarına uymalıyız” dedi.



Sağlık Bakanı, “Bugünkü duyuru yanlış anlaşılmamalı ve yanlış mesaj verilmemelidir. Koronavirüsü hala burada, topluma dağılmış durumda. Bu yüzden 200 hemşerimize COVİD-19 nedeniyle devlet hastanelerinde tedavi görüyor” mesajını verdi.



“Uzmanlar, koronavirüsün basit bir soğuk algınlığı olmadığında ısrar ediyor” diyen Bakan ayrıca, “pandemi ile mücadelede yeni dönemdeki anahtar ‘saygı’ kelimesidir. Önce kendimize saygı sonra da hemcinsimize saygı, kurallara saygı” ifadelerini kullandı. (CNA)



