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Güneyde kayıplarla ilgili isim levhaları çalındı

Güneyde kayıplarla ilgili isim levhaları çalındı

Güneyde Lefkoşa’ya bağlı Strovolo Belediyesi’nin, belediye sınırları içerisindeki  parktan, 1974 yılında hayatını kaybedenlerin ve  kayıpların isimlerini taşıyan levhalar çalındı

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Güneyde Lefkoşa’ya bağlı Strovolo Belediyesi’nin, belediye sınırları içerisindeki  parktan, 1974 yılında hayatını kaybedenlerin ve  kayıpların isimlerini taşıyan levhaların çalındığı yönünde polise şikayette bulunduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesine göre Strovolo Belediyesi, bahse konu parkta asılı olan isim levhalarının çalınmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, 1974 yılında hayatını kaybedenler ve kaybolan kişilere yönelik saygı duyulmasını da istedi. 

 

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