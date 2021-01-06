Güneyde kayıp olan 26 yaşındaki genç ölü bulundu

Güneyde 31 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan ve aranmakta olan 26 yaşındaki Adamos Adamu’nun ölü olarak bulunduğu haber verildi.

Adamu’nun cesedinin Limasol kazasına bağlı “Siligu” (Silifke) köyü yakınlarındaki Agios Georgios mevkiindeki “Kuri deresi” içerisinde bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, cesede olay yerinde otopsi yapıldığını, ancak şu an için Adamu’nun ölüm sebebinin ne olduğunun bilinmediğini belirtti.

Gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

