Güneyde ‘kapanma’ bir hafta uzatıldı

Kıbrıs Hükümeti, güneyde uygulamaya koyduğu kapanma ve karantina kararlarını dün akşam aldığı beklenmedik bir kararla bir hafta daha uzattı.

Fileleftheros gazetesi, “Ayak Üstü Kararlar – Okullar ve Perakende Ticarette Kapanmanın Bir Hafta Daha Uzatılması Yönünde Ani Karar – Son Dakika Değişikliği” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin dün akşam açıkladığı yeni bir kararla Güneydeki okulların ve perakende satış yapılan ticarethanelerin açılışını bir hafta daha ertelediğini yazdı.

Gazete, hükümet yetkilileri ve sağlık kurulu üyelerinin son birkaç gündür yaptıkları açıklamalarla, güneyde uygulanan önlemlerin gevşetileceği, okulların ve perakende satış yapan yerlerin 1 Şubat Pazartesi açılabileceği izlenimi ve beklentisini yaratmalarına karşın, dün akşam ani bir karar değişikliğiyle kapanmayı bir hafta daha uzattıklarını yazdı.

Habere göre alınan karar uyarınca, perakende ticaretle uğraşan yerler ve özel şirketler bir hafta daha kapalı kalırken, okulların açılması ise 8 Şubat tarihine ertelendi.

Bakanlar Kurulu’nun 1-15 Şubat tarihleri arasında bazı kısıtlamaların kaldırılması kararını da aldığını aktaran gazete, kararlara göre, Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına, özel işletmelerde fiziki olarak görevi başında bulunabilecek personel sayısının yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılmasına, en fazla iki kişinin birinci derece akrabalarını (anne, baba, çocuk, damat, gelin, kayınpeder, kayınvalide, torun, dede, nene) ev içinde ziyaret edebilmelerine izin verileceğini belirtti.

Sokağa çıkabilmek için kişi başı en fazla iki SMS’le izin alınması şartı devam ettirilirken akşam 21:00 ila sabah 05:00 saatlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağının da devam etmesi kararlaştırıldı.

Gazete, Trodos’ta yaşanan yığılmayı göz önüne alan hükümetinin, dağlık bölgelerde yürüyüş ve antrenman için izin verilebilmesi kararını kaldırdığını da belirtirken, 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihinden itibaren ise, okulların açılması, kiliselerde en fazla 50 kişinin katılımıyla yapılacak ayinlere izin verilmesi ve diğer bazı gevşemelerin uygulanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Hükümetin dün açıkladığı kararların, kapalı kalma süreleri uzatılan mağaza ve dükkan sahiplerinin tepkisini çektiğini, orta ve küçük işletme sahiplerinin, açılış tarihinin alışveriş merkezleriyle aynı zamana çekilmesinin arkasında büyük işletmelerin baskısı olduğu iddiasında bulunduklarını aktaran gazete, kapalı kalınacak sürenin uzatılmasının ekonomik anlamda dükkan sahipleri için büyük sorunlar yaratacağı uyarısında bulunulduğunu belirtti.

Haberde, 1 Şubat tarihinden itibaren iş yerlerine dönecek çalışanların ise Güney Kıbrıs’ta oluşturulan 51 noktada ücretsiz “rapid test” yaptırmalarının gerektiği de vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kısmi Gevşeme Tepkilere Yol Açtı”.

Alithia: “Korku Az Açılma Getirdi – Bakanlar Kurulu Korona Önlemlerinin Aşamalı Gevşetilmesi Kararı Aldı”.

Politis: “Önlemlerin Kaldırılması Hafta Hafta”.