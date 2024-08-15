Güney'de kalkınma hızı arttı

Kıbrıs’ın güneyinde, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik kalkınma hızı yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde yakaladığı kalkınma oranının yüzde 3,7 olduğunu yazdı.

Gazete, ilk çeyrekte bu oranın 3,3 olduğunu belirtirken Güney Kıbrıs’ın bu oranla, AB ülkeleri arasında yüzde 4 kalkınma hızına ulaşan Polonya’nın ardından ikinci sırayı aldığını da vurguladı.