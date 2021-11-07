Güneyde kalan Kıbrıs Türk Mallarıyla “vurgun” iddiası

Kıbrıs’ın güneyinde basına yansıyan bir haberde, güneyde kalan Kıbrıs Türk mallarının değerinin 18 milyar Euro olduğunun tahmin edildiği, ancak bunların idaresinden, yıllık 7,5 milyon Euro’luk bir açık (zarar) ortaya çıktığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarının Onlarca Yıldır Yağmalanması- Kıbrıs Türk Mallarıyla Vurgun” başlıkları altında geniş bir şekilde işlediği haberinde, güneydeki Kıbrıs Türk mallarının 20 bin 621 kişi tarafından kullanılmakta olduğunu ve bunların 17 bin 836’sının (yüzde 86,5) göçmen, 2 bin 785’inin (yüzde 13,5) ise göçmen olmayan kişiler olduğunu yazdı.

Güneydeki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili ödenmemiş kiraların bugün 9,2 milyon Euro’ya ulaştığını ve bunların çoğunun hiçbir zaman geri ödenmeyeceklerini kaydeden gazete, çünkü ya borçlu olan kişilerin hayatlarını kaybettiğini, ya da şirketlerinin iflas ettiğini vurguladı.

Gazete, vadesi gelen kiraların aşırı bir şekilde artmasının, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin, önümüzdeki aydan itibaren kiraların toplanmasıyla ilgili hukuki bir süreç başlatmasına yol açan sebeplerden biri olduğunu da yazdı.

Kıbrıs Türk mallarının idaresinden ortaya çıkan açığın, meclise sunulan gelecek bütçelerin öngörülerinden ortaya çıktığı üzere, en azından 2024 yılına kadar devam edeceğini kaydeden gazete, bu paraların Kıbrıs Türk evlerinin bakımı için kullanılabileceğini öte yandan bunların bakımı için yıllık 6 milyon Euro’dan fazla harcandığını ifade etti.

Öte yandan göçmenlerin yerleşmesi için Kıbrıs Türk toprağı üzerinde bulunan 32 göçmen sitesinde evler/apartmanlar inşa edildiğini yazan gazete, bu sitelere toplam alanı 901.129 metrekare olan 2 bin 932 göçmen evi yapıldığını kaydetti.

Gazete Lefkoşa’nın güneyindeki 7 yerleşim yerine 798, Limasol’daki 8 yerleşim yerine bin 7, Larnaka’daki 7 yerleşim yerine 875 ve Baf2taki 10 yerleşim yerine de 252 göçmen evi yapıldığını belirtti.

Gazete her bir ev/dairenin 100 bin Euro olduğu düşünüldüğünde, devletin kendisine ait olmayan bir yere 300 milyon Euro’luk binalar inşa ettiğine işaret etti.

Bazı mal sahiplerinin aşamalı bir şekilde mallarını talep etmeye başladıklarını, bazılarının devletle anlaşmaya vardığını, bazılarının ise adalete başvurduklarını ve bu kişilerin avukatlarının da talep edilmekte olan mülklerde kalan göçmenlere evlerinden çıkmaları için tahliye emirleri gönderdiklerini yazan gazete, RMMO’nun Baf’ta bulunan “Andreas Papandreu Hava Üssünün” Kıbrıs Türk malı üzerinde bulunan kısmının iadesinin de talep edildiğini anımsattı.

Kıbrıs Türk Mallarının toplam alanı 61 bin hektar

Öte yandan güneyde bulunan Kıbrıs Türk mallarının toplam alanının 61 bin hektar veya 609.110.086 metrekare olduğunu da yazan gazete, bunun güneyin alanının yüzde 10,14’ünü temsil ettiğini belirtti.

Kıbrıs genelindeki Kıbrıs Türk mallarının toplam alanının ise 114.000.000 hektar veya 1.135.602.232 metrekare olduğunu, bunun ise Kıbrıs topraklarının yüzde 12,3’üne denk geldiğini kaydeden gazete, güneydeki devletin, toplam alanı 31.865.786 metrekare olan Kıbrıs Türk toprağını istimlak ettiğini ve bunların değerinin de 766 milyon 861 bin 040 Euro olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Güneyde kalan Kıbrıs Türk mallarını satın alıp, birkaç ay içerisinde satarak kazanç sağlandığı durumlar olduğunu da yazan gazete, bir şirketin 6 milyon 492 bin 685 Euro karşılığında 3 Kıbrıs Türk malını satın aldığını ve bunları 16 milyon 513 bin 633 Euro’ya satarak 10 milyon Euro kazanç sağladığını belirtti.

Güneyde kalan Kıbrıs Türk malları arasında 1.652 tatil evi bulunduğunu ve bunların yarısını göçmen olmayan kişilerin kullandığını da kaydeden gazete, hükümet dairelerinde müdürlük yapan kişilerin bile bu evlerden aldıklarını ve bu kişilerden birinin Baf’a bağlı “Laona bölgesinde” deniz manzaralı bir ev aldığına işaret etti.

Konuyla ilgili başka bir boyutun ise, Kıbrıs Türk topraklarının satılması olduğunu yazan gazete, bazı kişilerin devletten on milyonlarca Euro’yu gizlemeye çalıştığını, bunun ise bazı Kıbrıslı Türklerin kandırılmasından, bazılarının ise Kıbrıslı Rum satıcılarla işbirliği yapmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin yaptığı bir araştırmadan ortaya çıktığı üzere “halının altına saklanmaya ve vergiden uzak tutulmaya çalışılan” miktarın 40 milyon Euro’ya ulaştığını yazan gazete, saklanmaya çalışılan veya saklanan miktarın çok daha fazla olduğunun kesin olarak addedildiğini de vurguladı.

Gazeteye göre Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda görüşü sorulan Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise açıklamasında, eksiklikleri ve ihmalleri bildiğini belirterek, olası yasa dışılıkların ortadan kaldırılmasına paralel olarak, göçmenlere hizmet edecek bir politika benimsenmesi için önlemler alınacağını dile getirdi.

Gazete bakanlık tarafından şekillendirilen yeni düzenlemelerin 2021 yılı olguları ve gerçekliklerine yanıt verdiğini de ekledi.