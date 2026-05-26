LTB’den kanalizasyon çalışması uyarısı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kanalizasyon çalışmalarının devam edeceğini duyurarak vatandaşları trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Açıklama şöyle:
Atatürk Caddesi'nde devam etmekte olan kanalizasyon çalışmaları, 28 Mayıs Perşembe (bayramın ikinci günü) Bedrettin Demirel Caddesi'nde devam edecektir. Çalışmalar süresince Bedrettin Demirel Caddesi'nde yol kapama yapılacak ve cadde üzerinden ara sokaklara yönlendirmeler olacaktır.
Sürücülerin, caddede çalışmalar tamamlanana kadar trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.
