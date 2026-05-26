Yargıçlığa atanan dört kişi yemin edecek

Yüksek Adliye Kurulu tarafından, yargıçlığa atanan dört kişi 1 Haziran’da yemin edecek.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere Yargıçlığa atanan Gizem Erciyas, Sim Karahasanoğlu, Argun Korudağ ve Ergin Atıcı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonunda yemin edecek.

 

