Güneyde kadın cinayetine 'ömür boyu hapislik' adımı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi, kadın cinayeti suçlarında ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Haravgi gazetesine göre, Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından sunulan yasa tasarısını dünkü meclis oturumunda onaylandı.

İlgili yasa, İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen, tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yaptırım hükümlerinin daha iyi uygulanmasını hedefliyor.

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ya da kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni parlamentosunda onaylayan ilk ülke olan Türkiye, 1 Temmuz 2021'de sözleşmeden çekilme kararı almıştı.