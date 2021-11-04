Güneyde iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde meydana gelen iş kazasında, 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyalogos’un haberine göre Lefkoşa Strovolos bölgesindeki bir inşaatta çalışan Ahmet Tuncer, iki katlı iskele üzerinden düştü. Olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 10.50 sıralarında hayatını kaybetti.