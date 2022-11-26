Güneyde iş gücü piyasasındaki gevşeme yüzde 15’e ulaştı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iş gücü piyasasındaki gevşemenin yüzde 15’e ulaştığı ve bu oranın Avrupa’daki ortalamasının yüzde 14 olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Kıbrıs'ın güneyinde 71 bin 900 kişinin, açlık sınırı altındaki maaşlarla ve hakları olmadan çalıştırıldığını yazdı.

Haberde, bu rakamın 2020 yılında 67 bin 700, 2019’da da 62 bin kişi olduğu anımsatıldı.