Güneyde ikinci kızamık vakası

Kıbrıs’ın güneyinde geçen hafta görülen kızamık vakasının ardından dün de, ikinci çocuğun kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’ne yatırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, 3 yaşındaki erkek çocuğunun dün, ateş ve döküntü şikayetiyle acil servise başvurduğunu ve çocuğun kızamık hastalığına yakalandığının belirlendiğini yazdı.

Gazete, çocuğun kızamık aşısının bulunmadığını kaydederken, genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.