Güneyde hükümet anketi, en çok memnuniyet Sağlık Bakanına

Politis gazetesi adına RetailZoom tarafından internet üzerinden yapılan ankette, hükümette yer alan bakanların, icraatları üzerinden değerlendirildiği belirtildi.

Politis gazetesi ankete katılanların hükümeti, düşük puanla değerlendirdiğini sadece Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ile Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun, memnuniyet açısından yüzde 50’yi geçen oy aldığını belirtti.

Gazete, Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun görevi yerine getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, yüzde 55’in tatmin edici; yüzde 30’un orta halli (vasat); yüzde 15’in ise tatmin edici olmadığı yönünde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’ya yönelik yanıtlar, yüzde 52 tatmin edici; yüzde 35 vasat; yüzde 13 ise tatmin edici değil şeklinde oldu.

Diğer bakanlar ise şöyle yer aldı:

“Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, yüzde 35 tatmin edici, yüzde 40 vasat, yüzde 26 tatmin edici değil;

İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yüzde 18 tatmin edici; yüzde 30 vasat; yüzde 52 tatmin edici değil,

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu yüzde 8 tatmin edici; yüzde 24 vasat; yüzde 68 tatmin edici değil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos yüzde 38 tatmin edici; yüzde 41 vasat; yüzde 21 tatmin edici değil,

Adalet Bakanı Emilu Yioliti yüzde 25 tatmin edici; yüzde 43 vasat; yüzde 32 tatmin edici değil;

Enerji ve Ticaret Bakanı Natasa Pilidu yüzde 42 tatmin edici; yüzde 42 vasat; yüzde 16 tatmin edici değil;

Tarım Bakanı Kostas Kadis, yüzde 33 tatmin edici; yüzde 48 vasat; yüzde 18 tatmin edici değil, Savunma Bakanı Haralambos Petridis yüzde 23 tatmin edici; yüzde 52 vasat; yüzde 25 tatmin edici değil,

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yüzde 23 tatmin edici; yüzde 31 vasat; yüzde 46 tatmin edici değil, Dışişleri Bakanı Nikos Hristoduludis yüzde 41 tatmin edici, yüzde 31 vasat, yüzde 28 tatmin edici değil”.

Habere göre, Politis gazetesi adına, online platform RetailZoom tarafından internet üzerinden 20-22 Ekim tarihleri arasında yaptırılan ankete 2 bin 213 kişi yanıt verdi.