Güneyde homofobik saldırı

Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (TEPAK)'ın "Tassos Papadopoulos" binasında gerçekleşen, Accept - LGBTI Cyprus organizasyonunun bir etkinliği sırasında salonu basan maskeli kişiler olaylara neden oldu.

Olaya neden olan 10 kişilik maskeli grup katılımcılara yangın söndürücü sıkarak, homofobik sloganlar attı ve hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, salonda bulunan öğrencilerden ani bir tepki geldi, gerginlik ve olaylar yaşandı, bu sırada bir öğrenci hafif yaralandı. Limasol Polisi olayın faillerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor.

TEPAK Rektörü Panagiotis Zafeiris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin öğrenci birliğinin yanında yer alacağını ve üniversite topluluğunun eşitliğini ve çeşitliliğini sağlamak için ileriye dönük adımlar atacağını vurgulayarak, olaylar kınandı.

Rektör, faillerin cezalandırılmasını beklediğini vurgulayarak, Polis ve idare birimlerin bu tür akıl almaz olayların ortadan kaldırılması için bir an önce yardımcı olmasını beklediğini aktardı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs heyeti başkanı Mirto Zambarta ise, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti.