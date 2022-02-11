Güneyde hız kameralarına yönelik cezalar
Kıbrıs'ın güneyinde hız kameralarının kaydettiği günlük cezaların, deneme sürecindeki döneme oranla yüzde 50 azaldığı belirtildi.
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Kıbrıs'ın güneyinde hız kameralarının kaydettiği günlük cezaların, deneme sürecindeki döneme oranla yüzde 50 azaldığı belirtildi.
Alithia gazetesi, uygulamanın denendiği dönemde bin 800 olan cezaların, bugün 900’e düştüğünü yazdı.
Gazete, bu konunun dünkü Rum Meclisi Bayındırlık Komitesi’nde ele alındığını yazdı.
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Etiketler : trafik, güney, hız kameraları