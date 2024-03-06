Güneyde hellimle ilgili kontroller henüz başlamadı

Kıbrıs’ın güneyinde çiftçilerin “aynı projede sadece seyirci olarak kaldıklarını hissettikleri” çünkü Kıbrıslı Rum Tarım Bakanıyla defalarca konuştukları ciddi problemlerin hala daha çözülmediği belirtildi.

Alithia gazetesi “Hellimle İlgili Kontrol Henüz Başlamadı” başlıklı haberinde, çiftçilerin bu durumun son örneğinin “Menşe İsmi Korumalı” hellimle ilgili eksik kontroller olduğunu söylediklerini iletirken, küçükbaş hayvan besicilerinin bu meselenin ekonomik olarak hayatta kalmaları açısından büyük öneme sahip olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Süt kotasının olduğu gibi muhafaza edilmesi halinde küçükbaş hayvan besicilerinin endişelerinin süreceğini yazan gazete, Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun dün meclisteki ilgili komite huzurunda sorularını yanıtladığını ve halen kontrolleri yapacak ekiplerin ve planın hazırlık aşamasında olduklarını söylediğini aktardı.

Gazete küçükbaş hayvan besicilerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın geçmişte birçok kez denetimleri yapma konusunda yetkili olduğu belirtilen Bureau Veritas isimli kuruluşun faaliyetleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını iddia ettiklerini de iletti.

Tarım Bakanı Panayotu’nun dün Tarım Dairesi tarafından yapılacak kontrollerin önceden uyarı yapılmadan yapılması gerektiğini ve sürekli olması gerektiğini söylediğini yazan gazete, Panayotu’nun “önümüzdeki günlerde kontroller için dışarda olacağız” dediğini iletti.

Panayotu hellim üreticileri açısından 22 Şubat’tan itibaren karma hellimdeki minimum keçi-koyun sütü oranının yüzde 25 olacağının net olduğunu sözlerine ekledi.