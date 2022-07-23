Güneyde Hellimin "Menşe İsmi Korumalı" ürün ibarelisiyle üretilmesi konusunda uzlaşıya varıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün ibaresiyle üretilmesi için, küçük ve büyük hayvan üreticileri ile peynir üreticileri arasında dün nihai anlaşma metninin imzalandığı haber verildi.

Bunun önemli bir gelişmeden ibaret olduğunu yazan Haravgi gazetesi, müdahil tarafların, yapılan karşılıklı tavizlere rağmen bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını belirttiklerini aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise hellim üretimi konusunda tüm taraflarca imzalanan çerçeve anlaşmasıyla yeni ufuklar açıldığını ve bunun hellimin “Menşe İsmi Korumalı” ürün olarak tescil edilmesinin ardından ortaya çıkan sorunu esasen çözdüğüne işaret etti.

Büyükbaş hayvan üreticileri, küçükbaş hayvan üreticileri ve peynir imalatçılarının sahip olduğu farklı görüşlerin uzlaşmasından ibaret olan anlaşmanın, Tarım Bakanı Kostas Kadis ve KEVE Başkanı huzurunda dün 10 paydaş tarafından imzalandığını kaydeden gazete, anlaşma sonucunda, tüm peynir imalatçılarının “Menşe İsmi Korumalı” (MİK) ürün ibareli hellim üretimi için kontrol ve sertifikasyon sistemine kaydolacaklarını belirtti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, MİK ibareli hellimin farklı şekil ve boyutlarda, daha fazla nemle, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve üreyen tüm ineklerden gelecek sütle üretilebilmesi için, daha az önem taşıyan özelliklerdeki MİK standartlarında değişiklik yapılması için hemen harekete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Anlaşma uyarınca nem konusunda şu an geçerli olan maksimum oranın yüzde 46 olduğunu ve bunun artı/eksi yüzde 2’yle yüzde 50 olacağını kaydeden gazete, koyun-keçi ırkları ve hayvan yemi konusunun da kısa süre önce buna uygun şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Bu değişikliklerin ardından katlanmış hellim, aynı zamanda burger, block, küp doğranmış, rendelenmiş ve slice gibi ürünlerin de MİK ürünü olarak addedileceklerini kaydeden gazete, Avrupa Komisyonu'nun bu değişiklikler konusunda bilgilendirileceğini yazdı.

MİK ibareli hellim üretimi için, Tarım Bakanı tarafından hellim karışımındaki küçükbaş hayvan sütünün minimum katılım yüzdesini belirleyecek bir kararname yayınlanacağını da anımsatan gazete, 2022 yılının Eylül ayından 2023 yılının Ocak ayına kadar bunun yüzde 10 olacağını, 2023 yılının Şubat ayından Ağustos ayına kadar ise bunun yüzde 25 olacağını belirtti.

2023 yılının Eylül ayından 2024 yılının Ocak ayına kadar ise, hellim karışımına katılacak küçükbaş hayvan sütünün, alt sınır yüzde 10 olmak üzere, eldeki süt miktarına göre belirleneceğini kaydeden gazete, 2024 yılının Şubat ayından Temmuz ayına kadar ise hellim karışımındaki minimum küçükbaş hayvan sütünün yüzdesinin yüzde 25 olacağını, bunun akabinde ise ilgili taraflarca varılan anlaşmanın geçerli olacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, MİK ürün ibaresi taşımayan hellimlerin şu an süpermarketlerden çekilmesi durumunda, piyasada hellim kalmayacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıs’ın güneyinde şu an standartlar temelinde üretilmemiş 4 bin ton hellim stoku bulunduğundan söz edildiğini ekledi.