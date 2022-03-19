Güneyde hellim üretimi ve arzına kapsamlı denetim

Hellim ürününün Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edilmesinin ardından Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı’nın, süt oranında revizyon yapılması konusunda paydaşlar arasında sürdürdüğü uzlaşı turlarından sonuç çıkmaması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti piyasada kapsamlı hellim denetimleri yapma kararı alındı.

Fileleftheros ve Haravgi’ye göre Tarım Bakanı, Ticaret Bakanı ve Başsavcı Yardımcısı'nın Çarşamba günü yaptığı toplantıdan hellim üretimi ve arzı ile ilgili kurumsal çerçevenin harfiyen uygulanması ve piyasadaki, hellim adı taşıyor olmasına rağmen Menşe İsmi Korumalı Ürün mahreci taşımayan ürünler meselesinin yönetilmesinde hukuki destek alınmasına karar verildi.

Tarım Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada Tarım ve Ticaret bakanlıklarından denetçiler tarafından hellim konusunda kapsamlı denetimler yapılacağı, piyasa denetimlerinin hem görsel hem de üzerinde hellim yazılı ürünlerden numune alınıp Kimya Laboratuvarı’na gönderilerek içeriğindeki süt oranının denetleneceği kaydedildi.

Özellikle keçi-koyun hellimi raflarında satılan ürünlerde yapılacak laboratuvar kontrollerinden çıkacak sonucun merakla beklendiği vurgulanan haberde tescil tarihinden bugüne geçen bir buçuk yıl içerisinde piyasada hiçbir denetim yapılmadığı ve Tarım Bakanlığı’nın, keçi-koyun hellimindeki asgari süt oranı ile ilgili emrine uyulup uyulmadığının bilinmediğine dikkat çekildi.

Hellim için Menşe İsmi Korumalı Ürün kurallarının derhal uygulanması, arpa ve hayvan yemi fiyatlarındaki fahiş (yüzde 70) nedeniyle bütün besicilere doğrudan maddi destek verilmesini talep eden küçükbaş hayvan besicileri, bu taleplerini pazartesi Rum Başkanlık Sarayı önüne kadar düzenleyecekleri araç konvoyuyla ortaya koyacak. Küçükbaş hayvan besicilerinin bu eylemine çeşitli tarım örgütleri de destek beyan etti.