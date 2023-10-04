Güneyde hellim konusundaki anlaşmazlık sürüyor

Kıbrıs’ın güneyinde hellim konusundaki anlaşmazlığın sürdüğü ve “Menşe İsmi Korumalı” (MİK-PDO) ürünle ilgili anlaşmanın uygulanmasının “havada olduğu” haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Hellim Konusunda Şiddetli Kavga” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Menşe İsmi Korumalı (MİK-PDO) ürün anlaşmasına rağmen hellim konusunda yeni bir anlaşmazlığın gündemde olduğunu, hellim konusunda müdahil taraflar arasında perde gerisindeki savaşın şiddetlendiğini ve bunun Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e kadar uzandığını yazdı.

Küçükbaş hayvan besicileri tarafından bazı önlemler ilan edilmesi dolayısıyla, büyük baş hayvan besicileri ile hellim üreticilerinin hali hazırda Hristodulidis’le temaslarda bulunduklarını yazan gazete, küçükbaş hayvan besicilerinin hellimin temel bileşeni olan koyun-keçi sütünün hellim üretiminde şu an minimum yüzdeye sahip olmasını protesto ettiklerini belirtti.

Gazete buna paralel olarak, Kıbrıs hükümetinin ise geçiş döneminin 2029 yılına kadar uzatılması için çaba gösterdiğini belirtti.

Hristodulidis’i ilk aşamada kimin etkileyeceği konusunda hellim üretimindeki paydaşlar arasında perde gerisindeki anlaşmazlığın alevlendiğini yineleyen gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, küçükbaş hayvan besicilerinin büyük ihtimalle 23 Ekim’de Başkanlık Sarayı’nın dışında bir protesto etkinliği yapacaklarını açıklamasının ardından, gerek hellim üreticileri gerek de inek besicilerinin tedirgin olduklarını ve Hristodulidis’i bilgilendirmeye gittiklerini ifade etti.

Hellim üreticileri ile inek besicileri örgütünün geçtiğimiz günlerde Tarım bakanının da yer aldığı toplantılarda Hristodulidis’le görüştüklerini kaydeden gazete, Hristodulidis’in bu görüşmelerde hellim endüstrisinin çökmesine izin vermeyeceği sözü verdiğinden bahsedildiğini iletti.

2022 yılının Temmuz ayında hellim konusunda yapılan anlaşmanın herkesin rızasıyla (hellim üreticileri, inek besicileri ve küçükbaş hayvan besicileri) olması gerektiği gibi uygulanmadığını da kaydeden gazete, sektörün büyük sıkıntılarla, paydaşların da önemli problemlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İnek besicilerinin üzerinde mutabakata varılan şeylerden caymasının esas sebebinin, bunu hellim kotasındaki değişiklikler için bir baskı unsuru olarak kullanmak amacı taşıdığını kaydeden gazete, Rum hükümetinin ise bunu tartışmadığını ve geçiş süresini 2029 yılına kadar uzatmaya çalıştığını ifade etti.

Habere göre İnek Besicileri Örgütü Başkanı Nikos Papakiriaku “philenew podcast’a” yaptığı açıklamada, ihracattaki azalma nedeniyle hellimin çok pahalı bir ürüne dönüştüğünü söylerken, inek besicileri örgütünün üzerinde anlaşmaya varılan şeylere uyup uymadığının sorulması üzerine ise, 23 Şubat 2023 tarihinde Tarım Bakanına gönderdikleri mektuba ve üzerinde mutabakata varılan şeylere uymayanın hükümet olduğuna dair vurgulamaya atıfta bulundu.

Sözlerinin devamında, amaçlarının gerek küçükbaş hayvan sütü, gerek de inek sütünün sorunsuz bir şekilde satılması olduğunu dile getiren Papakiriaku, hellimdeki küçükbaş hayvan sütünün oranının artırılmasını isteyen küçükbaş hayvan besicilerinin faaliyetlerini, daha az hellim üretilip daha pahalıya satılması için, piyasanın bozulması çabası olarak nitelendirdi.

23 Ekim’de Başkanlık Sarayı önünde protesto etkinliği yapacaklarını açıklayan küçükbaş hayvan besicilerinin ise hellim üretiminde kullanılan süt kotasının değişmesi için yeni bir kararname yayımlanmasını istediklerini kaydeden gazete, küçükbaş hayvan besicilerinin geçiş döneminin 2029 yılına kadar uzatılmasına dair her türlü faaliyetin iptal edilmesini istediklerini de ekledi.