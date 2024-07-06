Güneyde hayvan üreticileri hellimle ilgili genelgeye tepki gösterdi

Kıbrıs’ın güneyindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan besicileri, Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı, hellim üretiminde kullanılacak dönemlik asgari süt oranlarıyla ilgili genelgeye tepki gösterdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, hayvan besicileri, Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede belirtilen oranlarla, yatırımlarının boşa gideceğini ve sektörü daralmaya götüreceğini ifade etti.

Habere göre hayvan besicileri, Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, hellimle ilgili manipülasyon yaptığını ve Hükümetin, 2029 yılına kadar menşe ismi korumalı hellim için gerekli olan yüzde 50 keçi-koyun sütü ile yüzde 50 inek sütü kriterinin yerine getirilmesiyle ilgili sorumluluk almadığını belirtti.

Hayvan besicileri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, GPS sistemiyle süt üretimini kayıt altına alacağına dair söz verdiğini, ancak bu sözünü tutmadığını da kaydetti.

Hükümetin hellim üretiminde kullanılacak süt oranlarıyla ilgili Çarşamba günü genelge yayınlayacağı ve bu genelgedeki oranların, Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı genelgedekiyle aynı olması halinde, hayvan besicilerinin eyleme gideceği de haberde yer aldı.

Haberde, büyükbaş hayvan besicilerinin Hristodulidis’e mektup gönderdiği ve kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu belirtildi.