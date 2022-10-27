Güneyde havayolu şirketlerine 165,6 milyon Euro’luk teşvik

Kıbrıs Bakanlar Kurulu, adanın güneyinde 2023-2027 yıllarını kapsayan dönem için, yolcu trafiğini yüzde 52 oranında artırmak maksadıyla havayolu şirketlerine 165,6 milyon Euro’luk teşvik verilmesini kararlaştırdı.

Alithia gazetesi, önerinin Kıbrıs Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlandığını ve finansmanın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Hermes Airports şirketi tarafından sağlanacağını yazdı.

Bu teşvikle, bu yıl yaklaşık 9 milyon olarak hesaplanan yolcu sayısının, 2027 yılında 13,7 milyon yolcuya çıkarılması hedefleniyor.