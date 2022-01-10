“Güneyde hastanede yatanların çoğu Delta varyantı…”

Kıbrıs (güney) Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu basın sözcüsü Haralambos Harilaou, kabullerin artmasına rağmen kamu hastanelerindeki durumun yönetilebilir olduğunu söyledi.

PIK’e konuşan Harilaou, hasta sayısının 250'yi aştığını ve “bunların çoğu ciddi olaylarla ilgili olduğunu” söyledi.

Harilaou, hastalardan numuneler alındığını ve bazı vakaların Omicron mutasyonu ile ilgili olduğunu, büyük çoğunluğunun ise Delta varyantı ile ilgili olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Ancak, örneğin çok küçük olduğunu açıkladığı için Omicron’un ciddi bir hastalığa neden olup olmadığı konusunda güvenli sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu kaydetti. (PIK)