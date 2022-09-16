Güneyde haftalık Covid-19 raporu: 5 ölüm, 2 bin 482 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde, 5 kişinin coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 482 ise yeni vakanın belirlendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesine ait web sayfası, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak yapılan toplam 61 bin 364 test neticesinde 2 bin 482 yeni vakanın belirlendiğini, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Bu veriler ışığında toplam ölü sayısı bin 178’e, vaka sayısı ise 582 bin 381’e yükseldi.

Testler neticesinde pozitiflik oranı yüzde 4.04 olarak belirlenirken şu anda tedavi gören hasta sayısı, 5’nin durumu ciddi olmak üzere 47 olarak verildi.