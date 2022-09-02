Güneyde haftalık Covid-19 rakamları: 4 ölüm, bin 752 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 26 Ağustos - 1 Eylül haftasında gerçekleştirilen 68 bin 678 test sonucunda 4 kişi daha Covid-19'dan yaşamını yitirirken, bin 752 yeni vaka daha tespit edildiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 78, 83 ve 87 yaşlarında üç erkek ile 82 yaşında bir kadın olduğunu duyuran güneydeki haber kaynakları, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 172’ye ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 42 kişiden 10’unun durumunun ciddi olduğu belirtilen haberde, Kıbrıs'ın güneyindeki toplam vaka sayısının 578 bin 030’a ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 2,55 olduğu ifade edildi.