Güneyde haftalık Covid-19 rakamları: 4 ölüm, bin 516 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 10-16 Şubat haftasında yapılan toplam 64 bin 876 test sonucunda bin 516 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 86 ve 90 yaşlarında iki erkek ile 77 ve 98 yaşlarında iki kadın olduğunu yazan güneydeki haber kaynakları, Coronavirüs'ten ötürü şu ana kadar bin 297 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının ise 647 bin 031’e ulaştığını belirtti.

Pozitiflik oranının yüzde 2,34’e ulaştığı, hastanelerde tedavi gören 48 kişiden 11’inin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.