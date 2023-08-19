Güney’de haftada bin, yeni koronavirüs vakası saptanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde yeni koronavirüs vakası sayısının istikrarlı düzeyde olduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Elizabet Konstantinu Kıbrıs’ın güneyinde haftada ortalama bin (1000) yeni vaka saptandığını açıkladı.

Konstantinu, 50 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Eris’in düşük risk taşıdığını, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) de ilettikleri bugüne kadarki verilerin endişe verici bir durum içermediğini söyledi. Güney’de saptanan 4 Eris varyantı vakasının saptanan toplam vakaların yüzde 5’ini oluşturduğunu kaydetti.

Konstantinu 4-10 Ağustos döneminde hastaneye yatırılan hasta sayısının 28, bir önceki haftada ise 49 olduğu bilgisini verdi.