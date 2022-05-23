Güneyde gıda fiyatlarında yüzde 12,3’lük artış

Kıbrıs'ın güneyinde de 'pahalılık' gündemde.... Fileleftheros gazetesi, “Gıdada Yüzde 12,3’lük Artış” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, piyasadaki pahalılığın geçici olmadığını, bunun devam edeceğini yazdı.

Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre Kıbrıs’ın güneyine yüzde 12,3 olarak yansıyan gıda zammının, AB ortalamasında yüzde 8,9 olduğu belirtildi, et fiyatlarında da yüzde 11,4’lük artış yaşandı ve AB’deki ortalamanın yüzde 9,1 olduğu ifade edildi.

Et fiyatlarına bakıldığında en fazla artışın yüzde 34,3 ile domuz etinde yaşandığı ve AB ortalamasının yüzde 21,9 olduğu ifade edildi.

Tahıl fiyatlarına bakıldığında ise en fazla artışın yüzde 89,7 ile arpada kaydedildiği ve ekmeklik unda yüzde 78,3, makarnalık unda yüzde 63,2 ve mısır ununda yüzde 59,2’lik artış olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği içerisinde ve güneyde enflasyonun artmasıyla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, bir dizi tedbir almak üzere Cuma günü toplanacağı ifade edildi.