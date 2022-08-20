Güneyde genç işsizlik %16

Kıbrıs İstatistik Dairesi verilerine göre adanın güneyinde işsizlik 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.

Güneyde gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 17,6’ya ulaştı.

2021 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre adanın kuzeyinde bu oran yüzde 21.4 olarak tespit edilmişti.

Haravgi’nin “İşsizlik Gençlerin Hayallerini ve Ümitlerini Boğuyor” başlığıyla manşet haberine göre işsizlik oranı son bir yılda geriledi.

İstatistik Dairesi verilerine göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde işgücü 482 bin 385 kişiye (nüfusun yüzde 65,1’i), işsizlik oranı da 32 bin 903 kişi (nüfusun yüzde 8,4’ü) ile yüzde 6,8’e ulaştı.

15-24 yaş aralığındaki gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 17,6 olduğu kaydedilen haberde, toplam işsizlerin yüzde 49,3’ünün iş arama süresinin 6 ay civarında olduğu kaydedildi.