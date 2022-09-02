'Geleneksel Hellim' için güneyde 4 önemli değişiklik

Kıbrıs’ın güneyinde “Menşe İsmi Korumalı” hellim standardına yönelik üreticilerle birlikte yürütülen çalışmalar sürüyor. En on yapılan toplantılarda 4 önemli değişiklik kararı alındı.



Hellimdeki süt oranı Eylül 2022-Ocak 2023 döneminde küçükbaş (keçi-koyun) sütü en az yüzde 10, Şubat-Ağustos 2023 döneminde asgari yüzde 25 olarak netleşecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimi standartlarında 4 değişiklik öngören ve böylece daha çok “geleneksel ürün standartlarında” üretim yapılmasına olanak tanıyan iki kararnamesi, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fileleftheros, “Bugünden itibaren daha çok su ile hellim… MİK dosyasında parçalı değişiklikler” başlıklı haberinde, bütün paydaşlarla varılan uzlaşı üzerine çıkarılan kararnamelerle getirilen değişiklikleri aktardı.

Yeni değişiklikler, MİK hellim üretimi için küçük ve büyük baş hayvan sütü kullanılmasına ve bu hayvanlara her menşeli yem yedirilmesine olanak tanıyor. Hellim yapılacak süt konusunda önceki standartta belirlenen belirli hayvan cinsi maddesi kaldırıldı. Böylece Kıbrıs’ta yaşayan ve beslenen bütün cins ineklerin sütünden “MİK” koşullarına uyumlu hellim üretilebilecek. Yine, inek besiciliğinde kullanılması zorunlu tutulan yüzde 20 yerli üretim arpa ve tamamlayıcı hayvan yemi ile en az yüzde 20 yerli üretim kepek ve hayvan besiciliğinde kullanılan toplam arpa ve kepek oranı kısıtlaması da kaldırıldı.

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerin en önemlisi ise MİK hellim üretecek üreticilerin, üretim aşamasında salamura suyu kullanımının artırılmasına olanak tanıyor.



Bugüne kadar yüzde 46 olan azami salamura suyu miktarı artık yüzde 52’ye çıkarıldı. Yine bugüne kadar en fazla 150-350 gram olması gereken MİK hellim ağırlık standardı da değiştirildi. Artık azami 1,2 kiloluk blok hellim de üretilebilecek. Yani MİK hellim ağırlığı 150 ile bin 200 gram arasında olabilecek.

Bunlar dışında, Tarım Bakanlığı’nın Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda bütün paydaşlarla vardığı anlaşmanın bütün öngörülerinin hayata geçirilebilmesi için hellim diplomasıyla ilgili değişiklik bekleniyor. Bunun yapılabilmesi için bütün paydaşların halen devam eden, Hellim dosyasıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili bütün hukuki ve idari prosedürleri geri çekmesi gerekiyor.

Son değişiklikler ile artık katlanmış hellim ya da burger, blok, küp, dilimlenmiş ve rendelenmiş haldeki katlanmamış hellim de MİK hellim kapsamına girdiği.

Tarım Bakanlığı’nın ayrıca hellimdeki süt oranını Eylül 2022-Ocak 2023 döneminde hellim harcına katılması gereken küçükbaş (keçi-koyun) sütü miktarının en az yüzde 10 (bugüne kadar yüzde 20), Şubat-Ağustos 2023 döneminde asgari yüzde 25 (şu ana kadar yüzde 25) olarak netleştireceği bir kararname daha çıkarması bekleniyor. Kararname, 1 Eylül’den itibaren geçerli oldu.