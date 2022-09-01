Güneyde 'geleneksel hellim' için yeni takvim

Avrupa Birliği tarafından tescillenen Menşei Korumalı Ürün (MİK) patentine uygun hellim üretimi için Kıbrıslı Rum üreticilere tanınan süre uzatıldı.

Kıbrıs Tarım Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da hellim ve süt üreticileri ile yaptığı uzlaşıya göre Menşei Korumalı Ürün (MİK) standartlarına uygun olmayan ürünler 1 Eylül'den itibaren piyasaya sürülmeyecekti.

Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün yaptığı açıklamada, standartlara uygun olmayan hellimin piyasadan toplatılması için öngörülen 1 Eylül tarihinde uzatmaya gidileceğini söyledi.

Kadis açıklamasında, hellim üreticilerine birkaç gün daha süre tanınmasının kararlaştırıldığını, bu uzatmanın sebebinin ise, hellim üreticilerini denetlemekte yükümlü “Bureau Veritas” şirketinin, denetlemeleri zamanında yapamaması olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesindeki habere göre, güneydeki büyük hellim üreticilerinden biri, standartlar dışında kalan ürünlerinin ismini “Kıbrıs peyniri” şeklinde değiştirdi, bu ürünün MİK amblemi taşıyan hellimden daha ucuza satılacağı belirtildi.