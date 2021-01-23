Güneyde filyasyon sistemi “yakın temaslısınız” mesajları gönderdi, ortalık karıştı
Kıbrıs'ın güneyinde arızalanan filyasyon sistemi, kişilere “pozitif vakalar ile yakın temaslısınız” mesajları gönderdi.
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Kıbrıs'ın güneyinde arızalanan filyasyon sistemi, kişilere “pozitif vakalar ile yakın temaslısınız” mesajları gönderdi.
Güneydeki haber kaynakları görüntülerini de yayınladığı hatalı mesajların, ortalığı karıştırdığını bildirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak coronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini ve fark edildiği anda düzeltildiğini açıkladı.
Müsteşarlık, açıklamasında, hatalı SMS alan kişilere düzeltme mesajları gönderileceği bilgisi verilerek önceki mesajların dikkate alınmaması istendi ve meydana gelen kargaşa nedeniyle halktan özür dilendi.
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Etiketler : güney, Coronavirüs