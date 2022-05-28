Güneyde enflasyon ve pahalılığa karşı destek paketi açıklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti, günbegün artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı toplam 103 milyon Euro’luk destek paketi kararlaştırdı.

Politis ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dün açıkladığı destek paketinin özellikle nüfusun dar gelirli ve yardıma muhtaç kesimine hitap ettiğine dikkat çekti.

Habere göre Maliye Bakanı Konstantinos Petridis tarafından açıklanan önlemler çerçevesinde dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere 18 yaşın altındaki her bir çocuk için bir defaya mahsus 150 Euro verilecek. Bundan geçen yıl yıllık geliri 10 bin Euro’ya kadar olan 6 bin 639 hane halkı faydalanacak. Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan ve yıllık geliri 10 bin Euro ile 19 bin 500 arasındaki 13 bin 8 hane halkına bir defaya mahsus 120 Euro, yıllık geliri 19 bin 501 ile 29 bin Euro arasında olan bin 804 hane halkın 100 Euro verilecek. Yıllık geliri 29 bin 1 ile 39 bin Euro olan ve üç ve daha çok çocuğu bulunan hane halkına da 3’üncü ve çocuktan itibaren her çocuk için bir defaya mahsus 80’er Euro verilecek.

Asgari Garantili Gelir (EEE) veya sosyal yardım alan ancak bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş ve altında çocuğu olmayan hane halkına bir defaya mahsus 100 Euro, eşe 50 ve üniversitede okuyan çocuğuna harç yardımı olarak 25 Euro verilecek. Bu uygulamadan 18 bin 454 hak sahibi, hak sahibinin bakmakla yükümlü olduğu 2 bin 401 kişi ve 2 bin 232 eş yararlanacak.

0-4 yaş arası çocuklar için 16 bin hane halkına Ekim 2022’ye kadar bebek maması ve kreş giderlerinin yüzde 80’i kadar ödenek verilecek ve her bir çocuk için gereken kriterlere göre 100 ile üç yüz Euro aylık yardım verilecek. Sosyal yardım ödeneği alan 4 bin 750 özürlü kişiye bir defaya mahsus 100 Euro verilecek.

Elektrik ücretlerinde uygulanan KDV oranının evsel tüketimde yüzde 19’dan yüzde 9’a çekilmesi önlemi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı, dar gelirlilerin elektrik faturalarında KDV yüzde 19’dan yüzde 5’e çekildi. Yıllık brüt geliri 19 bin Euro’nun alında olan 19 bin 500 aile de yenilenebilir enerji ödeneği planına dâhil edildi. Dün açıklanan destek ödeneklerinden 5 bin 500 civarındaki tarımcı ve hayvancı da yararlanacak.

Habere göre, AKEL ve EDEK, Kıbrıs hükümeti tarafından açıklanan tedbirlerin genel enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele hedefini taşımadığı, sadece toplumun zayıf kesimlerine yönelik olduğu görüşünü dile getirdi.