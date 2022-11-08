Güneyde endişelendiren Covid-19 artışı

Kıbrıs’ın güneyinde son günlerde artmaya başlayan Covid-19 vakaları nedeniyle yarın Sağlık Bakanlığı ile epidemiyologların katılacağı olağanüstü toplantı yapılacak.

Alithia gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, bakanlığın hedefinin yeniden covid-19 tedbirleri almak olmadığını açıkladı.

Hacıpandelas, buna karşın, pandeminin henüz sona ermediğini ve kimsenin rahat davranmaması gerektiğini anımsattı.

Hacıpandelas, pandemi sürecinin gözden geçirilmesi ve ilerleyen aylarda neler yapılacağının belirlenmesi için toplantı yapılacağını kaydederken, gerekli durumlarda özel hastanelerin de Covid-19 vakaları için tahsis edilebileceğini ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2020 yılından bu yana aşı, tedavi, ilaç ve rapid testler Covid-19 pandemisi için 200 milyon Euro harcadı.

Kıbrıs'ın güneyinde Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi artırılarak 1,1 milyar Euro’ya yükseltildi.