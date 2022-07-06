Güneyde düzensiz göçmen konusu: Patlamaya hazır kazan

Kıbrıs İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kostas Konstantinu, düzensiz göçmen sorununun ele alındığı Meclis Demografi Alt Komitesi’nde Kıbrıs’ı, mülteci konusundan dolayı, "patlamaya hazır kazan"a benzetti.

Alihtia’nın “Kıbrıs Mülteci Akışından Boğuluyor… Yakında Bütün Ada Purnara Kampına Dönecek” başlıklı manşet haberine göre, mültecilerin artık Kıbrıs’ın güneyindeki en pahalı yerlerinde bile görüldüğüne işaret edilen toplantıda, akış devam ettikçe sorununun güney geneline yayılacağı ve yakında her yerin Purnara Kampı gibi olacağı kanaati dile getirildi.

Siyasi sığınma başvurusunda bulunan mülteci sayısının güneydeki yıllık doğum sayısının üzerinde olduğuna dikkat çeken Konstantinu, 10 bin 700 doğum meydana gelen geçen yıl 13 binden fazla sığınma başvurusu aldıklarını söyledi.

Konstantinu, AB'nin yalnızca altyapı yardımı yaptığını oysa kendilerinin mültecilere verdiği ödeneğin yıllık 40 milyon Euro olduğunu söyledi. Konstantinu, tek çözüm yolunun, ülkedeki mülteci sayısını azaltmak olduğu görüşünü ortaya koydu.

Alt Komite toplantısında ayrıca, bu kişilerin uyuşturucu da dahil çeşitli suçlara karıştığı söylentileri dile getirildi.