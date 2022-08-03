Güneyde doğal gazdan elektrik için anlaşma

Kıbrıs’ın güneyinde 260 megavatlık, ilk özel elektrik santralinin inşasına ilişkin finansman anlaşması imzalandı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Cyfield, Kıbrıs Bankası ve Eurobank arasındaki ortaklığın ardından Kıbrıs’ta, doğal gazdan elektrik üretecek “Power Energy Cyprus” için nihai finansman anlaşması, 15 Temmuz 2022’de imzalandı.

Elektrik santralinin inşaat maliyetini karşılayacak 120 milyon Euro değerindeki kredi anlaşması Kıbrıs Bankası ve Eurobank ortaklığı tarafından üstlenilecek.

İlgili şirketi 200 milyon Euro değerindeki toplam yatırım miktarına ulaşabilmek için kendi sermayesiyle projenin bugüne kadar olan ekonomik gereksinimlerini karşıladı.

260 megavatlık ilk özel elektrik santrali, güney Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25-30’unu karşılayacak. İlk özel santralin inşasını “Cyfield Construction Ltd” üstlenirken projenin, 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.