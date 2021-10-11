Güneyde devletten emekli olanların maaşları için 576 milyon Euro ödenecek

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, devletten emekli olan kişilerin emekli maaşları için gelecek yıl toplam 576 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 976 devlet memurunun daha seneye emekli olacağını ve maaşlar için ödenecek toplam miktarın 576 milyon Euro olacağını yazdı.

Haberde, emeklilik maaşı ile ikramiyenin toplamına bakıldığında ise, rakamın 730,1 milyon Euro’ya ulaştığı ifade edildi.