Güneyde devlet hastaneleri poliklinikleri öğleden sonra da açık olacak
Güneydeki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.
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Güneydeki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Doktora, Öğleden Sonra Da” başlıklı haberinde, kamudaki doktorların, 5 Eylül itibarıyla 15.30-18.30 saatleri arasında kliniklerde görev yapabileceğini yazdı.
Gazete haberinde ayrıca uzun bekleme listeleri nedeniyle de kamu hastanelerinde artık öğleden sonraları cerrahi müdahalelerin ve diğer müdahalelerin yapılabileceğini belirtti.
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