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Güneyde devlet hastaneleri poliklinikleri öğleden sonra da açık olacak

Güneyde devlet hastaneleri poliklinikleri öğleden sonra da açık olacak

Güneydeki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.

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Güneydeki devlet hastanelerinin polikliniklerinin, 5 Eylül itibarıyla öğleden sonra da faaliyet göstereceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Doktora, Öğleden Sonra Da” başlıklı haberinde, kamudaki doktorların, 5 Eylül itibarıyla 15.30-18.30 saatleri arasında kliniklerde görev yapabileceğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca uzun bekleme listeleri nedeniyle de kamu hastanelerinde artık  öğleden sonraları cerrahi müdahalelerin ve  diğer müdahalelerin yapılabileceğini belirtti.

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