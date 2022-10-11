Güneyde demiryolu gündemde

Kıbrıs’ın güneyinde AB’nin finansman desteğiyle demiryolu inşası gündemde…

2022 Maritime Cyprus 2022 uluslararası konferansına katılmak amacıyla güneyde bulunan AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos dün yaptıkları görüşmede ele alındı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Valean, 2022 Maritime Cyprus 2022 uluslararası konferansına katılmak üzere adada bulunuyor. Valean dün Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos ve Denizcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Vasilis Demetriades ile görüştü.

Karousos, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında demiryolu ve tramvay fikrini tartıştıklarını söyledi.

Karousos, "Çalışmalar var ve bazı çok iyi hazırlık çalışmaları yapıldı ve hafif bir demiryolu ile Kıbrıs'ın ana şehirlerini ve havaalanını birbirine bağlayabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Bakanların, Valean ile projeyi ortak finanse etmenin yollarını da görüştükleri belirtildi.

Karousos'a göre, bir demiryolu, trafik sıkışıklığını hafifletmenin yanı sıra yüksek enerji fiyatları nedeniyle artan özel seyahat maliyetlerinin üstesinden gelmeye yardımcı olacak.

Yapılan çalışmalara göre demiryolunun, mevcut karayolu ağının içine kurulabileceğini kaydeden Karousos, "Bugün kapı açıldı, ilk adımı attık ve mevcut çeşitli AB fonlarından gerekli ortak finansmanı teşvik etmek ve güvence altına almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kıbrıs'ta şu anda faal demiryolları bulunmuyor.

20. yüzyılın başlarından itibaren Kıbrıs'ta faaliyet gösteren dar hatlı bir demiryolu ağı olan Kıbrıs Devlet Demiryolları (CGR), fon yetersizliği nedeniyle 1951'de kapatılmıştı.

Toplam uzunluğu 76 mil (122 km) olan CGR, Gazimağusa, Prastio Mesaoria, Angastina, Trachoni, Lefkoşa, Kokkinotrimithia, Morphou, Kalo Chorio ve Evrychou'ya hizmet veren 39 istasyon, durak ve durak içeriyordu. Kıbrıs Madencilik Kurumuna hizmet etmek üzere inşa edilen demiryolunun bir uzantısı 1974 yılına kadar işletildi.

Çevrimiçi bilgilere göre, CGR'de son sefer yapan tren, 31 Aralık 1951'de Lefkoşa'dan Gazimağusa'ya hareket etti. 46 yıllık tarihi boyunca Kıbrıs demiryolu tren hattı 7 milyonun üzerinde yolcu ve 3 milyon ton mal ve maden taşıdı.

Kıbrıs Madencilik Şirketi, demiryolunu Kıbrıs genelinde yük, cevher ve maden taşımak için kullandı. Güzergâh üzerindeki bazı istasyonlar, tren istasyonlarının yanı sıra telefon santralleri ve postane/telgraf ofisleri olarak da hizmet verdi. Her iki Dünya Savaşı sırasında da demiryolu, Gazimağusa, Xeros ve havaalanından asker taşımak için de kullanıldı.