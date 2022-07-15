Güneyde COVID kaynaklı 7 kişi daha öldü, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı

Kıbrıs'ın güneyinde 8-14 Temmuz döneminde coronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan haftalık epidemiyolojik verilere göre 76 ve 87 yaşlarındaki 4 erkek ve 3 kadının hayatını kaybetmesi ile toplam can kayıpları bin 86’ya yükseldi.

8-14 Temmuz döneminde 122 bin 335 test yapıldı, 15 bin 386 yeni vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısı 545 bin 996’ya ulaştı. Yeni vakaların 18’i RMMO’da, 85’i bakımevlerinde ve 81’i kapalı alanlarda saptandı.

Bugün itibarıyla, 9’u yoğun bakımda ve 4’ü entübe olmak üzere toplam 117 kişi hastanede tedavi görüyor.