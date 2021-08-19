Güneyde COVID-19 tedbirlerini uygulamayan dört kuruluşa 500 – 4000 Euro arası para cezası kesildi

Kıbrıs (güney) polisi son 24 saatte Covid-19 tedbirlerini uygulamayan dört kuruluşun yöneticisine 500 – 4000 Euro arası para cezası kesti ve Covid-19’un yayılması tedbirlerini ihlal eden 35 kişiyi rapor etti.



Polis sözcüsünün Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre ada genelinde toplam 4.999 kontrol yapıldı.



Lefkoşa’da 2008 kontrol altı ceza, Limasol’da 463 kontrol gerçekleştirildi, bir işyeri yöneticisiyle 14 kişiye ceza kesildi. İşyeri, yönetici koruyucu yüz maskesi takmadan müşterilere hizmet yaptığı için 500 avro ceza aldı.



Larnaka’da da polis 613 kontrol gerçekleştirdi, bir kişiye ceza, Baf’ta 398 kontrol üç kuruluşun yöneticisine ve diğer dört kişiye ceza verdi. Bir kuruluş, gerekli Covid-19 uyarıları olmadığı için ceza, bir başka kuruluş müşterilerinin safepass’larını kontrol etmediği ve üç çalışanı koruyucu yüz maskesi takmadığı için ceza gördü. Söz konusu üç kuruluş sırasıyla 500, 4.000 ve 750 euro para cezasına çarptırıldı.



Mağusa’da da polis 757 kontrol yaptı, 10 kişiyi rapor etti. Morfou’da 350 kontrol gerçekleştirildi rapor edilen olmadı. Trafik Şubesi 337, Liman ve Marina Polisi de 73 kontrol yaptı.