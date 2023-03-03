Güneyde Covid-19 rakamları: 1592 vaka, 4 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 24 Şubat-2 Mart arasında yapılan 52 bin 818 test neticesinde bin 592 yeni vaka belirlenirken 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

“Sigmalive” haber sitesine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, bu hafta için Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını 4 olarak verirken buna ek olarak 2021 yılı için, zamanında bildirilmeyen ve Ölüm Nedeni Arşivine kaydedilen 21 ölüm daha duyurdu.

Bu verilerin ardında toplam ölü sayısı bin 330’a, vaka sayısı ise 650 bin 685’e yükseldi.

Haberde ayrıca teknik nedenlerden dolayı tedavi görenlere ilişkin verilere yer verilmediği belirtilirken pozitiflik oranın yüzde 3.01 olduğu ifade edildi.