Güneyde cinayet

Lefkoşa’nın güneyinde bu sabaha karşı 01.00 sıralarında 28 yaşındaki Pakistanlı bir şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Lefkoşa'nın güneyindeki “Salaminos” caddesinde gerçekleşen olayda, 28 yaşındaki Pakistanlı bir şahsın, aralarında çıkan kavga sonucunda 26 yaşındaki Hindistanlı bir kişi tarafından bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistanlı zanlı tutuklanırken, Rum polisinin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü ifade edildi.