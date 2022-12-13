Güneyde çifte cinayete 25 yıl hapis cezası

Kıbrıs’ın güneyinde dün toplanan Ağır Ceza Mahkemesinin, 2021 yılının Kasım ayında meydana gelen ve iki kadının cinayete kurban gittiği olayda, 33 yaşındaki Suriye uyruklu zanlıyı 25 yıl hapse mahkûm ettiği haber verildi.

Geçtiğimiz yıl Limasol’a bağlı “Amiando” bölgesinde meydana gelen ve güneyi sarsan olayda, 33 yaşındaki zanlının Rus uyruklu iki kadını av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, akabinde de olayın meydana geldiği evin bahçesindeki çukura gömdüğünü anımsatan Haravgi gazetesi, olayın kadınların kaybolduğuna dair bir ihbarın ardından ortaya çıktığını hatırlattı.

Gazete, olayın failinin 44 yaşındaki kardeşine de, polis soruşturması esnasında cinayetin aydınlatılması için yapılan araştırmalara müdahale ettiği tespit edildiğinden, 9 ay hapis cezası verildiğini ekledi.