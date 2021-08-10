Güneyde çift doz aşılanma oranı yüzde 68

Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüse karşı çift doz aşı olanların oranı yüzde 68, tek doz aşı olanların ise yüzde 76 olduğu açıklandı.

Cyprus Mail’de Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırılan habere göre, 9 Ağustos itibarıyla ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75.8, aşılarını tamamlayanların oranı ise 18 yaş üzeri kişilerde yüzde 68.5’e ulaştı.

16 ila 17 yaş arası çocuklarda en az bir aşı olanlar yüzde 30,9'a ulaştı ve bu yaş grubunda tamamen aşılanmışların oranı da yüzde 19,3 olarak açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta aşılanmalarına 2 Ağustos'ta başlanan küçük çocuklarda ise oran ilk dozda yüzde 6,1.