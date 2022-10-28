Güneyde cezaevinde Kıbrıslı Türk mahkûm Tansu Çıdan ölü olarak bulundu

Kıbrıs'ın güneyindeki merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkûm Tansu Çıdan'ın dün akşam ölü bulunduğu haber verildi.

“Alphanews.live” haber sitesi, elde edinilen bilgilere göre, Kıbrıslı Türk mahkumun, Kürt kökenli bir mahkum tarafından kesici bir cisimle saldırıya uğradığından söz edildiğini yazarken, soruşturma memurlarının cezaevinden topladıkları ifadelere göre, dün Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Çıdan ile Kürt kökenli şahıs arasında, arka planında uyuşturucu meseleleriyle ilgili anlaşmazlıkların olduğu şiddetli bir kavga yaşandığını belirtti.

Çıdan'ın son üç gündür sürekli saldırıya uğradığı ve dövüldüğünden de söz edilen haberde, Kıbrıslı Türk mahkûmun, tasarrufunda büyük miktarda metamfitamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Çıdan'ın mahkûm arkadaşları tarafından hücresinde baygın bir halde bulunduğu, ambulans gelene kadar hemşirelerin ilk müdahalelerde bulunduğu, ancak mahkûmun hayata döndürülemediği belirtildi.

Sağlık görevlisinin Kıbrıslı Türk mahkumun hayatını kaybettiğini onayladığını ve ailesinin durumdan haberdar edildiğini yazan “Alphanews.live” haber sitesi, Tansu Çıdan'ın ölüm koşullarının netleştirilmesi için otopsi yapılması amacıyla cezaevine adli tabip çağrıldığını, öte yandan Kıbrıs Rum polisinin de konuyla ilgili araştırma başlattığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haberlerde, Kıbrıs Rum polisinin Kıbrıslı Türk mahkûmun ölümüyle ilgili olarak, "kasten adam öldürme araştırması" yapmakta olduğu vurgulandı.