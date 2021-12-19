Güneyde “Carmel” alarmı...

Doğu Akdeniz'i gece yarısı itibarıyla etkisi altına alan ve pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen "Carmel" alçak basınç sistemi, Kıbrıs'ta da hissedildi. Özellikle güneyde itfaiye alarm verdi, bir ağaç devrildi, yağışlar ve güçlü rüzgarlarla etkili oldu.

Fileleftheros’un haberine göre “Carmel” olarak adlandırılan sistem nedeniyle yoğun yağış ve bölgesel fırtına beklentisi yüzünden Meteoroloji Dairesi pazartesi gününe kadar turuncu alarm verdi. Güneyde Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere yerel yönetim birimleri halka gerekli tedbirleri alma ve muhtemel sel bölgelerinden uzak durma çağrıları yapıyor.

Sigma’nın haberine göre, Faneromeni (Lefkoşa) bölgesinde, fırtınaya dayanamayan bir ağaç yerinden söküldü ve Noel süslemelerinin yer aldığı meydandaki aydınlatma direğinin üzerine düştü.