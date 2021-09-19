Güneyde can kaybı yok, 94 pozitif vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, 40.586 PCR ve hızlı test sonucu 94 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, 40.586 PCR ve hızlı test sonucu 94 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlık yüzde 0.23'lük bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Hastanelerde 39'u ağır olmak üzere 17'si entübe98 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 78 olduğunu ifade etti.
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