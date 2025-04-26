Güney’de çalınan kart ile kuzeyde harcama yapmaktan aranan kadın, 2 yıl sonra Lokmacı’dan geçerken tutuklandı

Kıbrıs'ın güneyinden çalınan kredi kartı ile kuzeyde birçok mağazadan alışveriş yapmaktan aranan 31 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadın, iki yıl sonra Lokmacı’dan Kıbrıs’ın kuzeyine geçerken tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre A.V.S. (K-31), 2023 yılının eylül ayında çalınan kredi kartı ile 15-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 413 bin 465 TL'lik alışveriş yaptı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan A.V.S, dün Lokmacı geçiş kapısı’ndan kuzeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek “sahtekarlıkla kredi temini”nden tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.